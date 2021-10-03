صور- فساتين تناسب أجواء الخريف 2021

جدة - نرمين السيد - وتختلف صيحات الموضة من موسم لآخر، ولكن تربعت الفساتين عرش ذلك الموسم، باختلاف النقشات والألوان.

ومن بين فساتين الخريف المميزة فى 2021: الفساتين المنقوشة الملونة، والتى يمكن اختيارها بقصات واسعة ومريحة وبأكمام طويلة.

أما الفساتين التريكو تعد من أحدث اتجاهات فصل الخريف، والتى تتميز بأنها تساعد فى الشعور بالراحة عند ارتدائها، أما الفساتين "المكشكشة" تضيف لمسة حيوية لمرتديتها لأناقتها وجاذبيتها.

وتعد الألوان الفاتحة من أبرز صيحات موضة الخريف 2021، ومنها اللون الأصفر والوردى، ويمكن تنسيقه مع حقيبة وحذاء من نفس اللون.