جوجل توقف خدمة «Plex» للمعاملات المصرفية

جدة - نرمين السيد - ولجأت جوجل إلى ذلك القرار بهدف حماية الحسابات المصرفية للمستخدمين، وفقا لما جاء فى "تايمز نيوز ناو".

وكان من المفترض أن تتيح الخدمة للمستخدمين الاشتراك فى الحسابات الجارية أو حسابات التوفير، التى تقدمها مجموعة متنوعة من البنوك التقليدية التى سيديرها المستخدم بعد ذلك من خلال التطبيق.

وذكرت جوجل أن هذا المشروع كان يدخلها فى منافسة مباشرة مع البنوك التقليدية، وتوجد عليه محاذير عديدة بشان أمان المستخدمين، لذلك قررت وقف المشروع الذى كانت تطلق عليه "بليكس".

واستبدلت جوجل ذلك المشروع، بالدخول فى شركة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية، التي كانت ستوفر حسابات دون رسوم شهرية أو رسوم سحب على المكشوف وحد ​​أدنى من الأرصدة.

وقال موقع the verege، إن جوجل لا تزال تعتقد أن هناك طلبًا من المستهلكين على طرق أبسط للدفع مقابل الأشياء أثناء التسوق عبر الإنترنت، لكنها ستركز الآن على تقديم التمكين الرقمى للبنوك وغيرها من الخدمات المالية لتقديم الخدمات بدلا من أن تعمل كمزود لهذه الخدمات.