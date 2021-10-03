- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - ولمع اسم عارضة الأزياء الأسترالية "راشيل تايلور" فى مجالها، بعد ظهورها على أغلفة المجلات العالمية.
وتعد راشيل تايلور هى مقدمة برامج وعارضة أزياء، ولم تكتفى بدورها على ذلك بل دخلت عالم التمثيل وشاركت فى العديد من الأفلام الأسترالية والأمريكية.
جدير بالذكر أن راشيل البالغة من العمر 37 عاما، تحرص على المواظبة فى ممارسة التمارين الرياضية حتى تظهر بالشكل الأنيق والرشيق بمختلف الإطلالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- أزياء بسيطة للأسترالية راشيل تايلور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.