صور- أزياء بسيطة للأسترالية راشيل تايلور

جدة - نرمين السيد - ولمع اسم عارضة الأزياء الأسترالية "راشيل تايلور" فى مجالها، بعد ظهورها على أغلفة المجلات العالمية.

وتعد راشيل تايلور هى مقدمة برامج وعارضة أزياء، ولم تكتفى بدورها على ذلك بل دخلت عالم التمثيل وشاركت فى العديد من الأفلام الأسترالية والأمريكية.

جدير بالذكر أن راشيل البالغة من العمر 37 عاما، تحرص على المواظبة فى ممارسة التمارين الرياضية حتى تظهر بالشكل الأنيق والرشيق بمختلف الإطلالات.