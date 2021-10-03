فيديو- بريطانى يسافر على ظهر خيل فى رحلة تصل إلى 3 أعوام

جدة - نرمين السيد - وتقتصر مهمة نيكيتا خلال تلك الرحلة المرور عبر 24 منطقة فى روسيا، و8 دول و10 مناطق زمنية، ولم يتوقف على ذلك بل يخطط للسير لمسافة لا تزيد عن 60 كيلومتر فى اليوم، يبدأها من ماجادان الروسية، وصولاً إلى لندن الإنجليزية.
ويستهدف جريتسى من وراء تلك الرحلة الاستكشاف، وإنشاء مشروع فيلم دولى سيتم تصويره من قبل 3 مخرجين بمختلف دول العالم، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
وخلال تلك الرحلة سيواجه مشاكل عدة منها مواجهة درجات الحرارة المتفاوتة من 30 إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر، بالإضافة إلى الطريق العام الذى سيخوضه الرحالة وهو حوالى 20 ألف كيلومتر على ظهور الخيل.
ولقب نيكيتا رحلته باسم "الرحلة العظيمة الأخيرة" وذلك بسبب شعوره بالتميز، لكونه يسافر حول العالم على ظهر الخيل.
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