للاستفادة من الفيتامينات.. الطريقة الصحية لتحضير باستا الدجاج بالبروكلى

جدة - نرمين السيد - وتحرص الأمهات على إطعام أطفالهن بالأطعمة المهمة التى تحافظ على صحتهم وتعزز من نشاط الجهاز المناعى.

لذا تلجأ الأمهات إلى بعض الحيل للحرص على تناول الأطفال الأطعمة المهمة، ولتحضير باستا الدجاج بالبروكلى لـ 3 أشخاص، نحتاج إلى:

-500 جراما من الباستا.

-رأس البروكلى.

-2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتى.

-3 صدور الدجاج.

-ملعقة صغيرة من الملح.

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

-2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

-ثلاث أرباع الكوب من مرق الدجاج.

-ثلاث أرباع كوب الحليب.

-ربع كوب من كريمة الطبخ.

-فصان من الثوم المهروس.

-ربع كوب من جبن البارميزان.

طريقة التحضير:

نحتاج إلى وضع الملح والفلفل الأسود على الدجاج، وفى مقلاو محمى بالزيت على نار متوسطة يجب طهى الدجاج من كل جهة حتى تنضج.

وتُرفع الدجاج من النار ويترك ليبرد ثم تقطع شرائح صغيرة الحجم، وفى قدر كبير يجب سلق المكرونة وتصفيتها ووضعها بجانبا، وفى نفس القدر نحتاج لسلق زهرات البروكلى لمدة 5 دقائق حتى تصبح طرية.

وفى قدر كبير تذوب الزبدة وإضافة الدقيق وتحريكه جيدا، وتسكب مرق الدجاج ثم الحليب ويتم تحريكهم جيدا حتى تتداخل المكونات.

وبعدها يجب إضافة الكريمة والثوم مع الاستمرار فى تحريكهم، ووضع عليه جبن البارميزان وتحريكهم حتى يتم الحصول على قوام متماسك، وإضافة الدجاج والمكرونة والبروكلى بعدها ثم تحريكهم برفق لتتمازج المكونات ثم تقدم ساخنة.