«جوجل» تتلقى 35.191 شكوى من المستخدمين فى الهند

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "لايف منت" التقنى عن تقرير الشفافية الشهرى الصادر عن جوجل أن الشركة أزالت 651 ألفا و933 محتوى فى أغسطس نتيجة الاكتشاف الآلى.
وكانت جوجل قد أزالت عددا كبيرا من المنشورات نتيجة الاكتشاف الآلى لها فى الفترة الماضية فى الهند.
وقدمت الشركة، التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، هذه الإفصاحات كجزء من الامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الهندية التى دخلت حيز التنفيذ فى 26 مايو.
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