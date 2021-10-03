10 ظواهر فلكية فى أكتوبر يمكنك مشاهدتها بالعين المجردة

جدة - نرمين السيد - وفى السطور القادمة يرصد دوت الخليج، أهم هذه الظواهر، حسب موعد وقوعها، كما يلى:

6 أكتوبر

ظاهرة القمر الجديد (محاق أكتوبر) حيث لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل فى هذا اليوم وهو أفضل وقت فى الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكويكبات والنجوم البعيدة.

7 أكتوبر

ظهور (شهب التنين) وهى زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة.

9 أكتوبر

(اقتران القمر مع الزهرة) ويكون القمر قريبا من كوكب الزهرة فى السماء فى ذلك اليوم ويمكن رؤية هذا المشهد فى الخامسة والنصف مساءا وحتى غروبهما معا فى السابعة وأربعين دقيقة تقريبا.

14 أكتوبر

يقترن (القمر مع زحل) حيث يكون القمر قريبا من كوكب زحل فى السماء.

15 أكتوبر

يقترن القمر مع المشترى، حيث يكون القمر قريبا من كوكب المشترى فى السماء.

16 أكتوبر

يقترن الزهرة وقلب العقرب سويا، حيث يكون كوكب الزهرة قريبا من نجم أنتاريس (قلب العقرب) المائل للإحمرار فى سماء تلك الليلة باتجاه الجنوب الغربى عند دخول الليل حتى غروبهما فى السابعة والنصف مساء تقريبا.

20 أكتوبر

يكتمل القمر ويبدو كما لو كان بدرا عند رؤيته فى الفترة من 19 الى 21 أكتوبر، أما وقت البدر الكامل فسيكون فى 20 أكتوبر، حيث يبلغ نسبة لمعان قرص القمر99.9%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الصيد ويُعرف أيضا بقمر السفر والرحيل.

21 أكتوبر

يمكن مشاهدة شهب الجباريات، وهى من الزخات المتوسطة، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا فى الساعة.

25 أكتوبر

يشهد عطارد أطول استطالة له وتبلغ 18.4 درجة من الشمس.

29 أكتوبر

يشهد كوكب الزهرة أطول استطالة له تبلغ 47 درجة من الشمس.