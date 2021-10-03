«البحث العلمى» تفتح باب التقدم لـ «علماء الجيل القادم» لأوائل الخريجين

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فتح باب التقدم للدورة الثامنة من "برنامج منح علماء الجيل القادم" لعام 2021، والتى أطلق عليها دفعة الراحلة الدكتورة سامية التمتامى، وذلم اعتبارا من اليوم الأحد





وقال صقر، فى بيان اليوم، إن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ممثلة فى الأكاديمية، تسخر كافة إمكاناتها للمعاونة فى بناء الإنسان المصرى وتأهيل الكوادر العلمية الشابة من أوائل الخريجين المتميزين والمعاونة فى بناء قاعدة علمية فى العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وأضاف أن المنح المعلن عنها تأتى ضمن الخطة التنفيذية الثانية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2018 - 2022، والتى تركز على تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى وبناء قاعدة علمية ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتنمية أقاليم مصر الحدودية وبناء كوادر شابة فى إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وسياسات الملكية الفكرية.

وأشار "صقر" إلى أن الجديد فى هذه الدورة، هو مضاعفة القيمة المالية للمنحة، حيث تصل قيمة المنحة فى هذه الدورة 220 ألف جنيه للمنحة الواحدة شاملة مكافأة شهرية للطالب للتفرغ للدراسة وتكاليف البحث ورسوم التسجيل لدرجة الماجستير والتدريب والمشاركة فى المؤتمرات العلمية الدولية المتخصصة، موضحا أن عدد المنح التى ستوفرها الأكاديمية خلال هذه الدورة 175 منحة على أساس تنافسى، مما يعنى أن شرط الحصول على تقدير "جيد جداً" على الأقل هو شرط للتقدم، وليس شرطا للقبول.

وكشف عن مجالات تلك المنح، وتشمل الصحة والدواء (الطب الشخصى والدقيق والجزيئى، الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة الجينية، البحوث الإكلينيكية وقبل الإكلينيكية - طرق جديدة لتوصيل الدواء)، والعلوم الأساسية (الرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والبيولوجى)، والعلوم البينية والمتلاقية (البيوتكنولوجى، النانوتكنولوجى، المعلوماتية الحيوية، الفيزياء الحيوية)، والعلوم التطبيقية (البيئة، والزراعة، والغذاء، وصون الطبيعة).

وبين أن المجالات تشمل كذلك العلوم الهندسية (الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية ومعالجة المياه وترشيد وتخزين الطاقة والعمران الأخضر والإنتاج النظيف)، وعلوم الحاسب (الحساب العلمى، معالجة البيانات الكبيرة، الذكاء الاصطناعى، الأمن السيبرالى)، والدراسات المستقبلية (السكانية، التغيرات المناخية، مستقبل الطاقة والمياه والغذاء، التصحر، التنبؤات وإدارة المخاطر).

ولفت إلى أن مجالات المنحة تشمل العلوم الاجتماعية والفنون والأداب (الرسوم المتحركة، الهوية، التراث الشعبى والثقافى، الخيال العلمى)، والعلوم الاقتصادية (سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، نقل وتسويق التكنولوجا، والاستثمار المخاطر، الملكية الفكرية)، منوها بأن المنحة تتضمن مجالات الصناعة بشرط الحصول على خطاب من الشركة موضحا به النقطة البحثية أو البحوث والتطوير والابتكار الذى ترغب الشركة فى تنفيذه لتطوير منتجاتها أو زيادة قدرتها التنافسية، مع عدم تحمل الشركة أى تكلفة مالية بشرط الالتزام والرغبة الحقيقية فى الاستفادة من البحث العلمى وتطبيقاته للنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلى.

وتابع: "على الراغبين اختيار مكان تنفيذ المنحة من بين كل الجامعات الحكومية وكل المراكز والمعاهد البحثية وجامعات زويل والنيل والمصرية اليابانية بشرط اجتياز اختبارات القبول بهذه الجامعات، وكل مراكز البحوث والتطوير بالصناعات الوطنية، مثل (الشركة الوطنية للانتاج الحيوانى، مدينة الدواء المصرية، شركات قطاع الأعمال، الهيئة العربية للتصنيع، مصانع الإنتاج الحربى، القطاع الخاص المصرى)".

كما أوضح أن المنح على أساس تنافسى طبقا للمجموع التراكمى فقط، وفى حالة التساوى بين الطلاب سيتم النظر فى معايير مفاضلة أخرى، مثل درجة إجادة اللغة الإنجليزية، خطابات قبول من الجهة التى يرغب الطالب فى تنفيذ المنحة فيها.