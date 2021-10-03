فيديو - صياد متهور يناطح إعصار شاهين ويركب الأمواج مجازفاً بحياته

وانتشر الفيديو على نطاق واسع فى مواقع التواصل الاجتماعى فى سلطنة عمان، وتساءل البعض عن الفائدة من هكذا مجازفة خطيرة قد تفضى إلى مقتل الصياد، بينما تساءل آخرون عن مدى الصحة العقلية للصياد مطالبين بردع مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة.
وشهدت سلطة عمان خلال الساعات الماضية هبوب رياح الإعصار شاهين، وتعرضت المناطق الساحلية إلى حالة جوية سيئة رافقها مطالبة السلطات للسكان مغادرة منازلهم والبقاء فى مراكز إيواء أعلنت عنها لعدم التضرر من آثار الإعصار الذى تتعرض له المدن الساحلية فى سلطنة عمان الآن.
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