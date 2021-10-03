مدير التنبؤات الجوية يكشف سبب إطلاق أسماء النساء على الأعاصير القوية

جدة - نرمين السيد - قال دكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن تسمية الأعاصير مرت بعدة مراحل، فكان يتم إطلاق أسماء أعضاء أحزاب المعارضة على الأعاصير فى البداية فى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تحول الأمر إلى أطلاق أسماء السيدات على الأعاصير.





وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "سيد على" ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن ذلك يعود إلى أن النساء مزاجهم متقلب والأعاصير تكون قوية ومتقلبة لدرجة كبيرة. ولفت إلى أنه يتم تصنيف الأعاصير إلى 5 فئات، حسب سرعة الرياح المصاحبة لها.

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