كندا.. طلب زواج ينتهى بمأساة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أكدت المتحدثة باسم شرطة مونتريال، فيرونيك كومتوا، أن الطائرة من طراز "سيسنا 172" التى كانت تحمل لافتة كتب عليها "هل تتزوجينى؟" سقطت فى متنزه على مقربة من موقع انعقاد مهرجان "أوشياغا" الموسيقى، مشيرة إلى أن الجريح نقل إلى المستشفى.

وتعهدت الشرطة بالتحقيق فى ملابسات الحادث.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن الطائرة تابعة لشركة خاصة تعرض على زبائنها خدمات الإعلان باستخدام طائرات.

وكشفت قناة CTV المحلية أن الطائرة نفسها قد نفذت هبوطا اضطراريا فى عام 2006.