تسجيل فيديو تلقائى فى حالات الطوارئ.. ميزة جديدة لهواتف بيكسل

جدة - نرمين السيد - وأوضح مطورو جوجل مؤخراً أن الميزة جديدة، فى تطبيق الأمان الشخصى، يمكنها تسجيل الفيديو تلقائيًا إذا قام المستخدم بتنشيط ميزة الطوارئ SOS المدمجة، ويمكن العثور على الميزة فى قسم إعدادات تطبيق "الأمان الشخصى" على هاتف بيكسل، لتنشيط ميزة الطوارئ SOS، ستحتاج إلى الضغط على زر تشغيل الهاتف خمس مرات.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع "ذا فيرج"، تُعلم الميزة المستخدمين أنها قادرة على تسجيل مقطع فيديو لمدة تصل إلى 45 دقيقة بمجرد تنشيطه، ومن المهم ملاحظة أن هاتفك يجب أن يحتوى على مساحة تخزين كافية حتى تعمل الميزة على النحو المنشود، وسيتم بعد ذلك نسخ الفيديو احتياطيًا تلقائيًا إلى حسابك فى جوجل بشرط وجود اتصال بالإنترنت، حيث سيتم تخزينه لمدة سبعة أيام.

إذا كنت ترغب فى إرسال رابط ملف الفيديو هذا إلى أى جهات اتصال للطوارئ، فيمكنك القيام بذلك باستخدام التطبيق، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.