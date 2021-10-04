شورت ستورى.. منزل صديق للبيئة مبنى من الورق المعاد تدويره

جدة - نرمين السيد - وتم تصميم المبنى على منصة Roundhouse التى تعزز المشاركة العامة عبر صناعات مثل الهندسة المعمارية والأبحاث الأرشيفية وحفر المواقع.

وتحقق Roundhouse التغيير الحضرى من خلال بعثات المشاركة العامة والبحث فى الأرشيف، والنشر، والمعارض، وفى سبرينغ فالى بولاية نيفادا، أنشأ الفريق نموذجًا معماريًا أوليًا تم بناؤه لاستكشاف العلاقة السياقية بين المساحة والهيكل والملمس داخل مبنى ملحق صغير يسمى شورت ستورى، وهو مسكن صحراوى بطول 2.4 متر × 2.4 متر.

وبعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من العمل، تم بناء شورت ستورى بنفس الطراز المعمارى الإقليمى مثل المبانى المجاورة باستخدام مواد بناء مستدامة وطريقة بناء منخفضة التأثير.

ويغطى المبنى بالورق المعاد تدويره واللبن، ويستخدم كلاً من مواد العزل والجدران التى تم تصميمها وبناؤها باستخدام نظرية Raumplan ويتألف شورت ستورى من مكعب واحد مع مساحة داخلية مقسمة إلى طبقات وأرباع خشبية مختلفة، ومن زوايا مختلفة للمبنى، تتغير مساحات المعيشة فى شورت ستورى من حيث الحجم والوظيفة، حيث تضم مساحات مدمجة تشبه زوايا النوم وحتى الردهات ذات الأسقف العالية.

ومن الخارج يبدو شورت ستورى مثل سقيفة مكعبة بسيطة مألوفة من حيث التركيب والبناء والشكل مقارنة بالمساكن الصحراوية المجاورة، وفى حين أن المظهر الخارجى يبدو مألوفًا من بعيد، تكشف نظرة فاحصة عن تغير تدرج المبنى من الحجر الرملى المبيض ذو الزخارف الرقيقة بالقرب من قاعدة المبنى إلى درجات اللون الأحمر الصدئة القرميدية بالقرب من سطح المبنى نتيجة لتفاوت السماكة المطبقة فى مواد الكسوة.

وفى الداخل نجد إطاراً خشبياً مطلياً باللون الأبيض، يقود إلى مساحة متعددة المستويات ذات مخطط مفتوح، حيث يمكن للمقيمين التسلق بين الطوابق باستخدام درج مكون من جذوع الأشجار الخشنة، بحسب موقع يانكو ديزاين.