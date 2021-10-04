تقيس مستويات الأكسجين بالجلد.. ابتكار أداة تتعرف على العلامات المبكرة للمرض

وابتكر المصمم "ديوكى جيونغ" أداة طبية يمكن ارتداؤها لمساعدة المرضى الذين يعانون من هذه المشكلة فى تحديد العلامات المبكرة، ويتم ذلك عن طريق قياس مستويات الأكسجين فى الجلد بدقة من خلال الرقعة القابلة للارتداء التى يطلق عليها ديوكى مستشعر الأكسجين عبر الجلد.
ولا تزال الأداة الطبية القابلة للارتداء فى مرحلة النموذج الأولى للمفهوم، ولكن على عكس التصميمات الأخرى، يتم إنشاؤها فى تآزر كامل بين فريق التصميم الذى يعطى التوجيه للمتطلبات الجمالية وفريق التكنولوجيا الذى يفكر فى المفهوم، والنتيجة أداة ذات مظهر جمالى قادرة على قياس مستويات الأكسجين فى الدم فى أنسجة الجلد والأوعية والشعيرات الدموية.
ويستخدم مستشعر الأوكسجين عبر الجلد تقنية استشعار الغاز المتوهجة والإلكترونيات اللينة لتسجيل القراءات، وهو أفضل بكثير من مستشعر SPO2 وأبسط بكثير من بعض الطرق المستخدمة لاكتشاف المرض من قبل المتخصصين الطبيين.
ويجب على المريض ببساطة لصق الأداة على ظهر اليد ومنطقة الرسغ لإجراء الاختبار، وعند الانتهاء من عملية القياس، ما عليك سوى وضع هذه الأداة فى الجيب أو الخزانة لاستخدامها فى المرة القادمة، بحسب موقع يانكو ديزاين.
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