صباحك ومطرحك.. الأقرب لقلوب الأطفال والكبار

جدة - نرمين السيد - ونشر الإعلامى أحمد يونس تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر" حتى يشجع متابعيه على الاستماع لحلقة اليوم من "صباحك ومطرحك"، وقال: "ابدأ يومك بأحلى صباح فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج "طريقى بدرى مع يونس"، معربين عن استمتاعهم بـ "المود" المنعش الذى يسببه البرنامج، وغردوا قائلين: "ملك الراديو"، "يونس أفضل اختيار فى الصباح"، "البرنامج الأقرب لقلوب الأطفال والكبار".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.