مسؤولة سابقة بـ«فيسبوك»: المنصة تعطى الأولوية للربح على حساب السلامة العامة

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن فرانسيس هاوجين مديرة المنتجات السابقة فى فريق المعلومات المدنية المضللة على فيسبوك قولها إنها شعرت بالقلق مما اعتبرته سياسات الشركة التى تعطى الأولوية للربح على السلامة العامة.
وأوضحت أن هناك تضاربا فى المصالح بين ما هو مفيد للجمهور وما هو جيد لفيسبوك، واختارت المنصة مرارا وتكرارا مصالحها الخاصة مثل كسب المزيد من الأموال عبر الإعلانات.
وقالت هاوجين إن الوثائق التى جمعتها وشاركتها مع صحيفة وول ستريت جورنال وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية تظهر أن الشركة تكذب على الجمهور بأنها تحرز تقدما كبيرا فى مواجهة الكراهية والعنف والمعلومات المضللة.
وشددت على أن نسخة فيسبوك الحالية تمزق مجتمعاتنا وتسبب العنف العرقى فى جميع أنحاء العالم.
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