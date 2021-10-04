صورة .. ثعبان يقتل طفلة فى مرحاض منزل عائلتها

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جدة - نرمين السيد - وتم نقل الفتاة وهى فى حالة حرجة إلى مستشفى عسير المركزى فى المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، إلا أن حالتها تدهورت تدهورا كبيرا، وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة، ولكن فاضت روحها إلى باريها.
ومن جانبه، قال والد تمارا، إنها كانت سعيدة بالعودة إلى المدرسة بعد تخفيف قيود فيروس كورونا قبل وقوع المأساة.
فيما قالت الأم :"كانت سعيدة بالعودة إلى التعلم الشخصى فى المدرسة، وكان الثعبان يتربص فى الحمام فى منزلنا، ونظراً لعمر الفتاة لم تلاحظ أنه كان فى المرحاض حتى عضها، وسط استغراب الأسرة حيث لم نتوقع قط رؤية مثل هذه الحيوانات فى الحمام، خصوصا وأننا نعيش فى مدينة أبها!
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