صور- كيفية ارتداء البنطلون الجلد فى خريف وشتاء 2021

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جدة - نرمين السيد - ويمكن تنسيق البنطلون الجلد مع مختلف الأزياء، ويمكن ارتداؤه مع البليزر وحذاء ذى كعب عال للحصول على إطلالة مختلفة وجذابة سواء فى أماكن العمل أو الخروجات المسائية.
كما تعد البنطلونات الجلد من أفضل الاختيارات للظهور فى إطلالة مسائية أنيقة، ويمكن تنسيقه مع معطف أو جاكيت أو بلوفر، مع إمكانية التلاعب بالألوان للحصول على مظهر أكثر جاذبية.
هناك طريقة أخرى يمكنك ارتداء البنطلون الجلد بها، وهي ارتداء بلوزة مناسبة أو توب أنيق أو بلوزة قصيرة، وفوق ذلك جاكيت أو معطف أنيق، وتتميز تلك الإطلالة بالبساطة والأناقة خلال النهار أو الخروجات الكاجوال.
ومن أسهل طرق تنسيق البنطلون الجلد ارتداؤه مع البلوفر وجعله بداخل البنطلون، وتنسيقه مع حذاء ذى كعب عال أو رياضى.
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