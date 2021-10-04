صور- أبرز أزياء الإسبانية جويا توليدو

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جدة - نرمين السيد - ولمع اسم الإسبانية جويا توليدو فى مجالها، وأصبحت واحدة من أشهر عارضات الأزياء هناك، كما عملت مع عدد من الماركات العالمية.
ولم يقتصر دورها كعارضة أزياء بل انضمت إلى مجال التمثيل، وشاركت فى عدد من الأفلام العالمية.
وتحرص البالغة من عمرها 52 عاما، على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" بأبرز إطلالاتها وتألقت فى المجال بسبب أناقتها ورشاقتها.
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