أبل تستعد لطرح حواسب «ماك بوك برو» جديدة

جدة - نرمين السيد - وتجهز شركة "أبل" تصميما جديدا كاملا لحواسب "ماك بوك برو" العاملة بنظام تشغيل "ماك أو إس"، وفقا لما جاء فى موقع "إنجادجيت". ورجحت التقارير إطلاق حواسب "ماك بوك برو" الجديدة أواخر شهر أكتوبر الجارى أو أوائل نوفمبر المقبل. ومن المتوقع دعم حواسب "ماك بوك برو" الجديدة بمعالجات ذات 10 أنوية، لتوفير أداء فائق السرعة، بالإضافة إلى معالج رسوميات مختلف تماما فى القدرة والسرعة عن الإصدارات السابقة. وأشارت التقارير وفقا لـ "إنجادجيت" إلى أن أبل ستوفر إصدارين من "ماك بوك برو" أحدهما باسم "M1" بشاشة ذات قياس 16 بوصة، والثانى "M2" بقياس 14 بوصة.

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