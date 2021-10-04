شاومى تطرح هاتفا جديدا بألوان مختلفة

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف شاومى الجديد بشاشة من نوع OLED و بقياس 6.55 بوصة، تبلغ دقتها 2160 × 3840 بيكسل أو بدقة 4K، وفقا لما جاء فى موقع "phonearena".

ويتوفر الجهاز بـ 3 خيارات من ذاكرة التخزين، وتأتى 6 أو 8 أو 12 من ذاكرة الوصول العشوائى رام، ومن المحتمل أن تضم خيارا مميز بسعة 16 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 أو 256 وأيضا 512 جيجابايت.

ومن المتوقع أن يأتى هاتف شاومى Xiaomi CC11 Pro بالعديد من خيارات الألوان تشمل الاختيارات اللون الأحمر، الأزرق، البنفسجى، والأسود، والبرتقالى، والوردى، والأصفر والأخضر، والسماوى والأبيض.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل، متصل بمستشعر بزاوية عرض واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر تليفوتوغرافى بدقة 8 ميجابيكسل لتكبير بصرى يصل حتى 5 مرات.

كما يحتوى الهاتف على بطارية بقوة 5000 ميللى أمبير، تتناسب قوتها بشكل أكبر مع دقة الشاشة 4K.