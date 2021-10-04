مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة فى تحديث تطبيق «Outlook»

جدة - نرمين السيد - ويوفر التحديث الجديد الذى يحمل اسم "4.2137.2" إمكانية اختيار الطريقة التى ترغب مشاركة الصور بها، وفقا لموقع "MSPoweruser".

ويعمل تحديث Outlook على التسهيل على المستخدمين من خلال مشاركة الصور حيث يتيح التحديث خيارات متعددة لإرسال صورة واحدة أو إرسال عدة صور.

كما يتيح الاختيار بسهولة من بين صور المعرض أو الصور المحفوظة سحابيا كمرفق أو مضمن فى رسالة البريد الإلكترونى، وهو الأمر الذى لم يكن متاحا لمستخدمى Outlook مع هواتف أندرويد.

يذكر أن عدد من مستخدمى تطبيق Outlook للبريد الإلكترونى، واجه عدد من المشكلات مع التطبيقات التابعة لجهات خارجية، ويمنعهم من تلقى رسائل البريد الإلكترونى وإرسالها باستخدام تلك التطبيقات.