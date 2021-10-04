شلالات إكسبو تبهر زوارها بالمياه ودائرة النار

جدة - نرمين السيد - ونجحت شلالات إكسبو فى إبهار الزوار وفقا لتصميم تدفق المياه عبر صفائح عملاقة، لتتساقط فى اتجاه عمودى بارتفاع 13 مترًا نحو دائرة نارية ساطعة الألوان.

وتتدفق الشلالات مع المغيب لأعلى مع أنغام مقطوعة أوركسترالية عالمية، وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان".

وأشارت الصحيفة إلى أن ساحة الوصل تمتد على مساحة 40 مترا من أشجار النخيل الباسقة والنباتات العطرية، والتى تستقبل الحضور قبل إطلالة الشلالات عبر سلسلة من المسارات المنحنية المحيطة بالشلالات مثل تموجات فى بركة ماء.

ويطوق بالشلالات جدران كبيرة مزروعة بها 3 فتحتات إلى منطقة محورية تقود الزوار تحت مستوى الأرض، وإلى جانب ما يحيط بشلالات إكسبو من مناظر طبيعية وعناصر معمارية بطريقة تربط بين الناس عبر الحركة الديناميكية داخل الحديقة، وتسمح أيضًا بالتفاعل بين المساحات المجاورة، تنطلق كل موجة من المياه على نغمة موسيقية، فتنشأ تحفة أوركسترالية تؤديها أوركسترا لندن السيمفونى.

ويبلغ عدد الوجات الفردية للشلالات حوالى 153 موجة من صفائح متلألأة إلى رشقات مياه تثب من الجدران أثناء هبوطها الدرامى إلى الساحة أسفل منها ليختفى الماء عبر الأحجار، وفى الليل تعكس الأمواج نفسها فترسم مشهدا يتحدى الجاذبية وهى تتدفق أعلى الجدران.