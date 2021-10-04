بالصدفة.. قىء حوت يحول الصياد الفقير إلى مليونير

جدة - نرمين السيد - ووجد الصياد التايلاندى على الشاطئ حوالى 30 كيلوجراما من العنبر فى قىء الحيتان على شاطئ سوراثانى، يقدر ثمنها بحوالى مليون دولار أمريكى، وفقا لما جاء فى صحيفة "South China Morning Post".

وبدأ يحكى للصحيفة كيفية العثور على العنبر، وقال أنه بعد عودته من رحلة الصيد وجد مادة لزجة بلون الكريم تطفو على الشاطئ، وسارع ليتحقق منها حتى اكتشف أنها قىء الحوت الأسطورى ذى القيمة الفائقة التى لا يمكن للعديد من الصيادين إلا أن يحلموا بالعثور عليها.

ويعرف العنبر الموجود فى قىء الحوت، باسم "Amber of the Sea"، وهو عنصر أساسى فى صناعة العطور، وبالتالى فإن المادة مرغوبة للغاية من قبل الشركات المصنعة.