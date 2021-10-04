لعشاق كرة القدم.. جوجل تطرح ميزة جديدة على هواتف أندرويد

جدة - نرمين السيد - وتتمتع الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد بالعديد من المزايا، منها التى تخدم عشاق كرة القدم، وفقا لموقع "giga.de".

وتسهل ميزة جوجل الجديدة من إدخال اسم المباراة في متصفح بحث Google ثم النقر فوق خانة "تثبيت اللعبة".

ويؤدى هذا الخيار إلى فتح نافذة منبثقة صغيرة على شاشة الجهاز، تخبرك بنتيجة المباراة الحالية مع عدد الأهداف وموقف كلا الفريقين المنافسين بالمباراة.

وأضاف الموقع ظهور نافذة منبثقة تشبه فقعات دردشة فيسبوك ماسنجر معلومات إضافية، تحتوى على أسماء اللاعبين الذين قاموا بتسجيل الأهداف، وبعد الإطلاع على النتيجة يمكن لمستخدمى أندرويد النقر على خيار إزالة للخروج من النافذة المنبثقة.

وتساعد تلك الميزة فى متابعة الفرق المفضلة والحصول على مواعيد المباريات وتلقى الأخبار والإحصائيات ذات صلة.