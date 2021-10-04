بمكونات خفيفة.. طريقة تحضير الكباب للدايت

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الوصفات التى يمكن الاستعانة بها لتنوع الأطعمة فى فترات الدايت، منها الكباب المشوى على الفحم. ولتحضير الكباب المشوى الصحى للرجيم لـ 4 أشخاص، نحتاج لبعض المقادير وهى: -كيلو لحم مفروم. -2 ملعقة كبيرة من البقسماط. -ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة. -3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم الناعم. -ملعقة صغيرة من الثوم المهروس. -ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: يخلط اللحم المفروم مع البقسماط جيدا حتى تتمازج المكونات، ويجب إضافة الملح والشطة والبقدونس والثوم المهروس ومزجهم جيدا. ويوضع اللحم فى أسياخ خشبية وتدخل الفرن على حرارة 190 درجة مع التقليب حتى ينصج اللحم ويتحمر. وفى النهاية يقدم الكباب ساخنا إلى جانب الخبز العربى للتناولين.

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