لماذا النوم صعب فى الفضاء؟

جدة - نرمين السيد - وأشار الروسى الذى تمكن من التحليق إلى الفضاء 3 مرات إلى عدم توفير مسند هناك يسبب النوم غير المريح بالفضاء بالإضافة إلى وجود المعدات والأضواء التى تعمل باستمرار هناك.
وأضاف أوليج وقال أن الإنسان يطفو فى أكياس النوم، حتى ولو كان مرهقا يصبح من الصعب أن يغفو حتى يجد وضعا مريحا، وفقا لما جاء فى وكالة "سبوتنيك".
وأوضح، قائلا: "أن الهواء لا يدخل من خلال أكياس النوم التى يقضي فيها رواد الفضاء الليل، مما يجعلها خانقة.
قال كوتوف: "إن رمى البطانية للخلف، كما هو الحال على الأرض، لن ينجح ونتيجة لذلك، تطفو متعرقا ولتحاول تبريد نفسك، تقوم بإدخال ذراعيك ورجليك إلى جيوب خاصة لتخرجها".
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