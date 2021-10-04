واتس آب: نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها شكرا لصبركم

جدة - نرمين السيد - وكتب "واتس آب"، عبر حسابه الرسمى على "تويتر" : "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع WhatsApp فى الوقت الحالى. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا فى أقرب وقت ممكن.. شكرا لصبرك!"

وكانت شركة "فيسبوك"، اعتذرت منذ قليل، عن العطل الذى أصاب تطبيقاتها "فيسبوك وواتس آب وإنستجرام".