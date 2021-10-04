عاجل.. إنستجرام: نمر بوقت صعب وندعو المستخدمين للصبر

جدة - نرمين السيد - وكتب "إنستجرام"، عبر حسابه الرسمى على "تويتر" : "يواجه Instagram والأصدقاء بعض الوقت الصعب فى الوقت الحالى، وقد تواجه مشكلات فى استخدامهم تحمل معنا، نحن على ذلك".

وكانت شركة "فيسبوك"، اعتذرت منذ قليل، عن العطل الذى أصاب تطبيقاتها "فيسبوك وواتس آب وإنستجرام".