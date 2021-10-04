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جدة - نرمين السيد - وكتب "إنستجرام"، عبر حسابه الرسمى على "تويتر" : "يواجه Instagram والأصدقاء بعض الوقت الصعب فى الوقت الحالى، وقد تواجه مشكلات فى استخدامهم تحمل معنا، نحن على ذلك".
وكانت شركة "فيسبوك"، اعتذرت منذ قليل، عن العطل الذى أصاب تطبيقاتها "فيسبوك وواتس آب وإنستجرام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إنستجرام: نمر بوقت صعب وندعو المستخدمين للصبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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