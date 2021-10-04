الرئيس الروسى يوقع مرسوما بإقرار «عيد الأب»

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنه تم إقرار عيد الأب من أجل تعزيز مؤسسة الأسرة وزيادة أهمية الأبوة فى تربية الأبناء، مشيرة إلى أنه سيتم الاحتفال بعيد الأب يوم الأحد الثالث من شهر أكتوبر، الذى يصادف هذا العام 17 أكتوبر الجارى.

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