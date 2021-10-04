عاجل.. انخفاض أسهم فيسبوك بنسبة 5.6 بالمئة بسبب العطل الفنى

جدة - نرمين السيد - وفوجىء مستخدمو تطبيق فيسبوك وواتس آب وإنستجرام، بعطل فنى مساء اليوم الاثنين، ما أدى إلى توقف حسابات العديد من المستخدمين.

واعتذرت شركة "فيسبوك"، منذ قليل، عن العطل الذى أصاب تطبيقاتها "فيسبوك وواتس آب وإنستجرام".

وكتبت "فيسبوك" عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : " نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة فى الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا.. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن ، ونأسف لأى إزعاج.