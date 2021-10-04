تويتر يغرد منفردا بعد تعطل فيسبوك وانستجرام وواتس آب: مرحبًا بالجميع حرفيًا



جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى لمنصة "تويتر" : "مرحبًا بالجميع حرفيًا"، وذلك فى إشارة إلى انتقال جميع المستخدمين إليه للاستفادة بخدمة التواصل الاجتماعى بعد تعطل أشهر منافسيه فيسبوك وإنستجرام وواتس آب، ورد الحساب الرسمى لـ "واتس أب" : قائلا: "مرحبا". وكذلك رد "واتس آب" على أحد مستخدميه مؤكدًا أنهم يحاولون إصلاح العطل فى أسرع وقت.

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