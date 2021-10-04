خبير معلومات يكشف عن سبب عطل فيس بوك

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "تويتر" كذلك كان يعانى من تعطل نسبى فى ظل الإقبال الشديد عليه من قبل مستخدمى فيسبوك والتطبيقات الأخرى المعطلة.

وأشار إلى أن الأعطال الحالية ناتجة عن هجمات سبرانية واختراقات، فى ظل وجود ثغرات أمنية تؤدى لمثل هذه التداعيات.

وعلى الجانب الآخر، أكد عدد من أعضاء فريق الأمان فى فيسبوك فى تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه من غير المرجح أن يكون العطل نتيجة هجوم إلكترونى، نظرًا لاختلاف التكنولوجيا الخاصة بكل تطبيق، فمن غير الطبيعى أن تتوقف التطبيقات الثلاثة بسبب هجمة واحدة.