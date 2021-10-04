جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديو التالى، القصة الكاملة لأزمة فيسبوك والتى بدأت بتهديدات من موظفة سابقة بالشركة وانتهت بعطل عالمى مفاجئ. ويعانى فيسبوك فى الوقت الحالى من أزمة كبيرة على مستوى العمل والمستوى الاقتصادى بعد هبوط تاريخى فى أسهم الشركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. اتهامات وتهديدات وهبوط تاريخى فى الأسهم.. ماذا يحدث فى فيسبوك؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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