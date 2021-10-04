جدة - نرمين السيد - وأضاف الموقع، بحسب "روسيا اليوم"، أن هذه الواقعة "تشكل أكبر وأهم تفريغ لبيانات فيسبوك حتى الآن". ووفقا لمعلومات المنتدى، فإن البيانات المتداولة تحتوى على أسماء شخصية وعناوين بريد إلكترونى وأرقام هواتف ومعرفات مستخدمين. وأوضح الموقع أن تحديد المجرمين الإلكترونيين أرقام هواتف المستخدمين يمكنّهم من إرسال رسائل نصية قصيرة مزيفة إلى المستخدمين المتضررين، ما من شأنه أن يسهل عليهم عمليات احتيال وإجرام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسريب معلومات شخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب فيسبوك على منتدى قرصنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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