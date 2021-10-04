أول تعليق مصرى على تعطل فيس بوك: ندرس التأثير

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جدة - نرمين السيد - وقال البيان : "واجه اليوم مستخدمى خدمات الانترنت عطلًا مفاجئًا وانقطاع بخدمات التطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك – ووتس اب – ومسنجر – انستجرام) وذلك بالساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وقد أعلنت شركة فيسبوك أن تأثر الخدمة الخاصة بتطبيقاتها قد حدث نتيجة لأعطال فى الخوادم الخاصة بها على مستوى العالم وجارى العمل على حلها، حيث تسبب العطل فى مواجهة المستخدمين لمشكلات فى فتح واستخدام التطبيقات أو إرسال واستقبال الرسائل الخاصة بها وذلك على مستوى العالم وليس دولة بعينها.
وتابع البيان : "هذا ويقوم فريق متخصص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمتابعة المشكلة بشكل لحظى على المستوى الدولى ودراسة مدى تأثيرها على الخدمات بالسوق المصرى".
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