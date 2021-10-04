خطوة مفاجئة فى الصباح.. خبير يكشف سر العطل العالمى لفيسبوك

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن دوغ مادورى، مدير تحليل الإنترنت فى شركة كنتيك لمراقبة الإنترنت، قوله إن فيسبوك "أجرى تغييرًا على ما يبدو صباح يوم الاثنين فى معلومات توجيه الشبكة".

وبحسب مادورى، أثر هذا التغيير على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، والتى تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت.

ويجرى ربط أسماء النطاقات مثل Facebook.com بعناوين بروتوكول الإنترنت الرقمية التى تستخدمها المتصفحات وخوادم الويب.

وبحسب "سكاى نيوز"، أشارت رسالة على صفحة موقع فيسبوك إلى وجود عطل فى نظام اسم النطاق.

ونظام اسم النطاق هو الذى يسمح للعناوين الإلكترونية بتحويل المستخدمين إلى المواقع التى يرغبون الدخول عليها، وأدى انقطاع مماثل فى شركة الحوسبة السحابية أكامى تكنولوجيز إلى إغلاق مواقع عديدة فى يوليو الماضى.

وقال مادورى إن التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على فيسبوك غير متاحة، مما أجبر خدماتها فيسبوك وإنستجرام وواتساب على عدم الاتصال بالإنترنت.