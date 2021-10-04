رئيس قسم التكنولوجيا فى فيسبوك يكشف أسباب العطل الفنى

جدة - نرمين السيد - وكتب فى تغريدة، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، : "خالص الاعتذار لكل من تأثر بانقطاع الخدمات المدعومة من Facebook فى الوقت الحالى. نحن نواجه مشكلات فى الشبكات وتعمل الفرق بأسرع ما يمكن لتصحيح الأخطاء واستعادتها فى أسرع وقت ممكن".

وكانت شركة "فيسبوك"، اعتذرت منذ قليل، عن العطل الذى أصاب تطبيقاتها "فيسبوك وواتس آب وإنستجرام"، والذى يستمر منذ حوالى 4 ساعات حتى الآن.