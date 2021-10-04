مارك يخسر 7 مليارات دولار فى ساعات مع عطل فيسبوك

جدة - نرمين السيد - تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بما يقرب من 7 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة، مما أوقعه في مرتبة متدنية فى قائمة أغنى أغنياء العالم بعد العطل الذى أصاب تطبيقات فيسبوك منذ حوالى 4 ساعات.





وبحسب "بلومبيرج"، أدت عمليات البيع إلى انخفاض سهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بنحو 5% اليوم الاثنين، إضافة إلى انخفاض بنحو 15% منذ منتصف سبتمبر.

وفوجىء مستخدمو تطبيق فيسبوك وواتس آب وإنستجرام، بعطل فنى مساء اليوم الاثنين، ما أدى إلى توقف حسابات العديد من المستخدمين.

واعتذرت شركة "فيسبوك"، منذ قليل، عن العطل الذى أصاب تطبيقاتها "فيسبوك وواتس آب وإنستجرام".

وكتبت "فيسبوك" عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : " نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة فى الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا.. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن ، ونأسف لأى إزعاج.