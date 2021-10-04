بعد عطل فيس بوك.. موجة كوميديا من المنصات الكبرى على تويتر

جدة - نرمين السيد - فنشر موقع "تويتر" تغريدة على حسابه الرسمى مازح فيها المستخدمين قائلا: "أهلا بالجميع.. حرفيا"، فى إشارة إلى انتقال الملايين من المستخدمين إلى "تويتر" بسبب تعطل المواقع الأخرى.

فجاءت الردود، مختلفة من كبرى الشركات العالمية، بشكل ساخر، فعلق حساب مطاعم مكدونالدز على "تويتر": "مرحبا ماذا بإمكانى أن أقدم لك؟"، ليرد حساب تويتر: "59.6 مليون قطعة دجاج لأصدقائى"، فى إشارة لعدد المتابعين لحساب تويتر، بينما رد حساب إنستجرام على "تويتر": "أهلا ويوم إثنين سعيد"، مع صورة تعبيرية لرأس مضطربة، وعلق حساب موسوعة جينيس: "الرقم القياسي لأكبر عدد من الأشخاص على موقع تويتر في وقت واحد هو الآن".

فيما جاء تعليق منصة نيتفليكس، بنشر صورة ساخرة من مسلسل لعبة الحبار، الذى حاز على أعلى نسبة مشاهدة على المنصة.