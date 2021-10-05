استمرار تعطل واتس آب رغم عودة فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وكانت الخدمة قد عادت، منذ قليل، إلى مواقع فيسبوك، بعد عطل فنى مساء الإثنين، أدى إلى توقف حسابات ملايين المستخدمين عالميًا.

وعانى عدد كبير من مستخدمى مواقع فيسبوك وواتس آب، وإنستجرام من توقف حساباتهم فى مناطق متفرقة.

واعتذرت شركة "فيسبوك"، عن العطل الذى أصاب تطبيقاتها "فيسبوك، وواتس آب، وإنستجرام".

وكتبت "فيسبوك" عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : " نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة فى الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا.. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن ، ونأسف لأى إزعاج.