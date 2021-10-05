وسائل إعلام أمريكية: موظفون فى فيسبوك عاجزون عن دخول مكاتبهم

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، كتبت "شيرا فرينكل"، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على"تويتر": "اتصلت بشخص يعمل فى "فيسبوك"، تحدث عن موظفين عاجزين عن دخول المكاتب هذا الصباح لكى يبدأوا بتقييم أبعاد العطل لأن بطاقات دخولهم لم تعمل لفتح الأبواب".
وأفادت "نيويورك تايمز" نقلا عن موظفين فى "فيسبوك" بأنهم لا يعتقدون أن العطل ناجم عن هجوم سيبرانى، لأنه من غير المرجح أن يؤدى إلى تعطل "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" فى آن واحد.
يذكر أن خدمة موقعى "فيسبوك" و"إنستجرام" وتطبيق "واتس آب" لتبادل الرسائل انقطعت يوم الاثنين عند ملايين المستخدمين حول العالم بسبب عطل فنى.
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