جدة - نرمين السيد - وأكد السبع فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على عدم وجود تفاؤل بشأن عودته سريعا مرة أخرى.
وأوضح أن هناك خسارة لمليارات الدولارات جراء تعطل مواقع التواصل الاجتماعى، مردفا: "يجب وضع عدة بدائل بالشركات لأزمة عطل فيسبوك، حتى لا تواجه أى مشكلات، مثلما واجهت أزمات أثناء بداية جائحة كورونا".
تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، بنحو سبعة مليارات دولار أمريكى فى غضون ساعات قليلة، بسبب انقطاع خدمات فيس بوك وواتس آب وإنستجرام، وفقا لوكالة بلومبرج.
وأبلغ العديد من المستخدمين أنهم يواجهون مشاكل فى استخدام التطبيقات الثلاثة بعد وقت قصير من الساعة 4 مساءً يوم الإثنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدمة.. عطل فيس بوك قد يستمر عدة أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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