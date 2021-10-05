جدة - نرمين السيد - وعانى عدد كبير من مستخدمى مواقع فيسبوك وواتس آب، وإنستجرام من توقف حساباتهم فى مناطق متفرقة. واعتذرت شركة "فيسبوك"، عن العطل الذى أصاب تطبيقاتها "فيسبوك وواتس آب وإنستجرام". وكتبت "فيسبوك" عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : " نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة فى الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا.. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن ، ونأسف لأى إزعاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. عودة خدمات فيسبوك بعد عطل عالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.