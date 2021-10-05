تايم لاين- سقوط فيسبوك.. كيف خسرت الشركة 19 مليار دولار فى 3 ساعات فقط؟

جدة - نرمين السيد - أصابت مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك وواتس آب وإنستجرام" عطل مفاجئ، عصر اليوم، أدى إلى توقف حسابات المستخدمين، وخسرت الشركة حوالى 19 مليار دولار عقب العطل بالإضافة إلى تسريب وثائق من موظفة سابقة حول مخالفات للشركة.





ونرصد فى هذا التقرير، تايم لاين لأهم مؤشرات هبوط أسهم الشركة مع بداية تعاملات البورصة الأمريكية. 2:50- البورصة الأمريكية تفتتح تعاملاتها وكانت قيمة أسهم فيسبوك 341 مليار دولار. 3:00- هبوط تدريجى فى الأسهم بعد هجوم موظفة سابقة بفيسبوك على الشركة أمس، ووصول قيمة الأسهم إلى 339 مليار دولار. 3:30 - انخفاض الأسهم إلى 335 مليار دولار. 4:00- عطل مفاجئ يصيب مواقع الشركة "فيسبوك وواتس أب وإنستجرام" وانخفاض الأسهم إلى 330 مليار دولار. 4:30- تواصل انخفاض الأسهم إلى 328 مليار دولار مع استمرار توقف مواقع الشركة. 6:20- انخفاض أسهم الشركة إلى أدنى مستوى لها منذ 6 أشهر حيث وصلت إلى 322 مليار دولار. 11:50- عودة خدمات فيسبوك وتطبيقاتها التابعة لها بعد عطل استمر حوالى 8 ساعات وارتفاع أسهم الشركة تدريجيا.

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