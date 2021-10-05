صورة - أول تعليق من مارك زوكربيرج على تعطل فيسبوك ومنصاته

جدة - نرمين السيد - قدم الملياردير الأمريكى، مارك زوكربيرج، رئيس شركة "فيسبوك"، اعتذارا لجميع مستخدمى الموقع العملاق فى العالم، بسبب تعطل موقع التواصل الاجتماعى الشهير، والمنصات التابعة له "ماسنجر، وواتس آب، وإنستجرام".





وقال مارك، فى تدوينة مقتضبة عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك": "فيسبوك وإنستجرام وواتس آب وماسينجر تعود الآن للعمل فى الإنترنت .. أعتذر للاضطراب الذى وقع اليوم، أعرف المدى الكبير لاعتمادكم على خدماتنا للبقاء على اتصال بالناس الذين تحبونهم". تعطل فيسبوك جدير بالذكر، أن "فيسبوك" ومنصاته الرقمية واجهت عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمى ما استمر لحوالى 7 ساعات. وأوضحت شركة "فيسبوك" فى تغريدة على "تويتر": "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة فى الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن، ونأسف لأى إزعاج.

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