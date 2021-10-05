نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

وأشار صابر، إلى ظهور بعض الكثافات المرورية بمحافظة القليوبية، فى الطريق الزراعى للقادم من قليوب إلى شبرا الخيمة، نتيجة الأعمال أعلى الطريق الدائرى، بالإضافة إلى أسفل الطريق الطريق الزراعى، ويعد محور بنها الحر الأفضل للقادم من مناطق الأقاليم.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وكشف صابر عن ارتفاع الكثافات المرورية أعلى الطرق الدائرية منها أعلى منطقة الكونيسة والمنيب وأعلى الأوتوستراد والمرج نتيجة لبعض الأعمال هناك.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج،

ووجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وتشهد الحركة المرورية فى محافظة الجيزة زحاما فى أعلى كوبرى الجيزة المعدنى للقادم من مناطق الهرم وفيصل إلى ميدان الجيزة.

ولكن بالنسبة لمحافظة القاهرة أشار إلى الازدحام فى مطلع كوبرى العروبة للقادم من صلاح سالم ومتجه إلى أرض المعارض، وكوبرى أكتوبر و15 مايو، ونصح بسلوك كوبرى الجلاء أو كوبرى الجامعة أو كوبرى عباس أو كوبرى الساحل لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.