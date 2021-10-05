واتس آب تصدر بيانا بشأن عودته للعمل

جدة - نرمين السيد - وقالت المنصة ــ فى تدوينة عبر موقع التغريدات المصغرة تويتر، صباح اليوم الثلاثاء: "عدنا الآن ونعمل بنسبة 100%.. شكرا للجميع حول العالم على صبركم بينما عملت فرقنا بجد لاستعادة خدمات واتس اب.. نحن نقدر حقا ونشعر بالتواضع بسبب اعتماد الأشخاص والمؤسسات على تطبيقنا كل يوم".

وأشار موقع "داون تراكر" أمس إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعى الثلاث (المملوكة جميعها لفيس بوك فى مناطق مكتظة بالسكان من بينها واشنطن وباريس ودبى.

ولم يتضح سبب المشكلة بالنسبة للمنصات الثلاث المملوكة لـ Facebook.