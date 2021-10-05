مع بداية صباحك ومطرحك.. رواد تويتر لـ أحمد يونس: نجم نجوم الراديو

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" فى بداية إذاعة حلقة اليوم: "#يونس_الصبح_عالراديو9090 مستنيكم فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء استماع حلقة اليوم من صباحك ومطرحك، وغردوا عبر حساباتهم الشخصية وقالوا: "انت ويونس والمزيكا وبس"، "نجم نجوم الراديو"، "صباح الخير مع أحمد يونس".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.