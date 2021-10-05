صور- الرقبة العالية فى شتاء 2021

جدة - نرمين السيد - ويمكن اختيار الملابس ذات الرقبة العالية وفقا لشكل الوجه، فإذا كان الوجه على شكل ماسة أو بيضاوى يمكن استخدام الرقبة العالية الكلاسيكية.

أما لأصحاب الوجه المربع والمستطيل ستبدو الرقبة العالية على شكل قمع مناسبة لهؤلاء، لكونها سميكة وضخمة فى الجزء العلوى من الوجه، كما يمكن ارتداء الرقبة لأعلى أو لأسفل وتنسيقها مع القلائد ذات الطبقات والأطواق الكبيرة.

وبالنسبة لأصحاب الوجه القلب يمكن الاستعانة بالرقبة العالية على شكل طربوش، وتمنح مرتديتها إطلالات أنيقة بملامح بسيطة.