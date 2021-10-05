- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - ويمكن اختيار الملابس ذات الرقبة العالية وفقا لشكل الوجه، فإذا كان الوجه على شكل ماسة أو بيضاوى يمكن استخدام الرقبة العالية الكلاسيكية.
أما لأصحاب الوجه المربع والمستطيل ستبدو الرقبة العالية على شكل قمع مناسبة لهؤلاء، لكونها سميكة وضخمة فى الجزء العلوى من الوجه، كما يمكن ارتداء الرقبة لأعلى أو لأسفل وتنسيقها مع القلائد ذات الطبقات والأطواق الكبيرة.
وبالنسبة لأصحاب الوجه القلب يمكن الاستعانة بالرقبة العالية على شكل طربوش، وتمنح مرتديتها إطلالات أنيقة بملامح بسيطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- الرقبة العالية فى شتاء 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.